На Выборгском шоссе обновили 7 км трамвайных путей

Ремонт трамвайных путей на Выборгском завершили.

В Петербурге завершился капитальный ремонт трамвайного полотна на Выборгском шоссе. Работы велись на участке от проспекта Энгельса до Суздальского проспекта. Общая протяжённость обновлённой линии составила 7 км одиночного пути, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты уложили более 11 тыс. железобетонных шпал и 14 км рельсов повышенной прочности. На остановках обустроили 16 повышенных посадочных платформ, что сделает посадку и высадку удобнее для маломобильных пассажиров, родителей с колясками и пожилых людей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город продолжает системное развитие электротранспорта: ремонтируются трамвайные парки и подстанции, в том числе памятники архитектуры, обновляются пути с применением современных технологий. По поручению президента создаётся безбарьерная среда — 80% всех городских трамваев уже низкопольные.

На Выборгском шоссе особое внимание уделили плавности и бесшумности хода. Применялась технология алюминотермитной сварки, формирующая ровные и монолитные стыки. На пересечениях с проезжей частью уложили монолитную железобетонную подушку, а финишный слой выполнили из литой асфальтобетонной смеси, устойчивой к интенсивным нагрузкам.

Обновлённый участок прошёл контрольную обкатку. Уже завтра на маршрут вернётся трамвай №58, обеспечивающий транспортную доступность Выборгского района.

В 2025 году масштабный ремонт путей уже проводился на проспекте Энгельса — от станции метро "Озерки" до проспекта Тореза. Ранее обновляли полотно от конечного пункта "Придорожная аллея" до улицы Сикейроса и прилегающий участок проспекта Просвещения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до новых ЖК продлены три автобусных маршрута.

Фото: Piter.TV