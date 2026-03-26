Трамп изобразил, как Байден терялся на сцене

Глава США вспомнил о казусах с экс-лидером Белого дома на публичных мероприятиях.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп представил пародию на своего предшественника из Белого дома, члена Демократической партии Джо Байдена, изобразив, как он терялся после нахождения нескольких секунд на сцене. Соответствующий инцидент произошел во время публичного выступления политического деятеля перед сторонниками его партии. Глава страны изобразил растерянность и поиск выхода. Своими отсылками от напомнил о случаях, когда аналогичное поведение наблюдалось у оппонента.

Байден со сцены уйти не мог. Не мог найти лестницу. Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти ступени. Его речи были слишком короткие, несколько секунд... Что случилось, что случилось... Я его терпеть не мог. Дональд Трамп, глава США

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США