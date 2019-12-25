Трамп отложил угрозу Ирану на 5 дней: мнение экспертов

Президент США сказал, что стороны провели неплохие переговоры, поэтому исполнение угрозы отложено на 5 дней.

За полдня до обещанного старта бомбежек электростанций Ирана Трамп внезапно пошел на попятную. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", он сказал, что стороны провели неплохие переговоры, поэтому исполнение угрозы отложено на 5 дней.

Президент Ирана уже опроверг заявления Трампа, но эксперты полностью не исключали, что стороны реально вели закулисные переговоры. Однако, по мнению авторов поста, пока эта ситуация больше напоминает попытку Трампа отойти от своего неосторожного обещания. Причем непонятно, кто оказал большее влияние на это решение – американские советники и бизнес, испугавшиеся за активы США в регионе, либо страны Залива, которым обещанные "удары возмездия" пророчили гуманитарную катастрофу. Так или иначе, цены на нефть начали немного снижаться, что тоже могло быть целью твита лидера MAGA – американцы весьма недовольны ценами на заправках.

Впрочем, вне зависимости от того, решил ли Трамп отскочить сам или после переговоров, есть вероятность, что стороны откажутся от эскалации в сфере энергетики, как они вроде договорились ранее по нефтегазу. И это сохранит шаткое статус-кво в конфликте. Но надолго ли? Сейчас его темп отвечает интересам скорее Ирана, чем США, которые хотят побыстрее его закончить, пока он не испортил Трампу всю малину перед выборами. Telegram-канал "Мейстер"

