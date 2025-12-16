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Путин допускает снижение ключевой ставки: мнение экспертов
Сегодня, 12:01
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Путин допускает снижение ключевой ставки: мнение экспертов

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В данном случае это мнение президента совпадает с практически общим взглядом крупного бизнеса, в основном экспортно-ориентированного. 

Владимир Путин допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на совещании с членами правительства. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", это говорит о том, что в следующий раз ставку могут снизить и на большую величину, чем обычный осторожный шаг в 0,5%. Тем более в данном случае это мнение президента совпадает с практически общим взглядом крупного бизнеса, в основном экспортно-ориентированного. 

Каких-то радикальных последствий ждать не стоит, но в теории на фоне снижения ключевой ставки должен слегка понизиться и курс рубля, что будет полезно и для бюджетных доходов (больше рублей за тот же объем валюты) и для конкурентоспособности нашего экспорта, особенно неэнергетического, подчеркнули телеграмеры.

Для машиностроителей дорогой рубль ограничивает экспортные возможности куда серьезнее, чем для нефтяников.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты спрогнозировали, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций.

Фото: официальный сайт президента РФ

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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