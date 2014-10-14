У авторов поста нет ожиданий, что ЕС замерзнет совсем предстоящей зимой.

Дефицит газа в европейских подземных хранилищах составляет более 50%. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", в контексте закупок газа август – это натуральная "зима близко".



У авторов поста нет ожиданий, что ЕС замерзнет совсем предстоящей зимой. Она с высокой вероятностью будет мягкой в силу Эль-Ниньо, полагают телеграмеры.

Но проблемы будут, а главное, совершенно непонятно, как будет разрешена основа этих проблем: конфликт с Ираном простых вариантов решения не имеет, и уже нанесенные газовой инфраструктуре стран Залива повреждения исправлять предстоит много месяцев, а кое-где год и более. Telegram-канал "Мейстер"

Путин подписал закон о лишении покинувших РФ в 2022 году инвесторов права на выкуп акций.

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