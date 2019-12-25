Несмотря на полет серийной импортозамещенной машины, проблемы это не устраняет/

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа. Как полаают авторы Telegram-канала "Мейстер", главная проблема пиара с запуском в серию отечественных самолетов заключается в том, что кто-то решил, что более правильно будет рассказывать о масштабе проблемы по частям, каждый раз сдвигая решение еще на полгода-год. В итоге запуск в эксплуатацию МС-21 чуть ли не сдвинулся 2028 год, а сертификата стоит ждать во второй половине 2027.

Несмотря на полет серийной импортозамещенной машины, проблемы это не устраняет, считают эксперты.

О таких вещах проще говорить сразу честно – раздражение читателей, у которых все хорошо с памятью, от постоянного переноса "еще на год" накапливается куда большее, чем то, что будет если сказать сразу "раньше чем через пять лет не ждите". Но это, конечно, нужен характер, чтоб сразу так сказать. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали вторжение мигрантов в испанскую Сеуту.

Фото: пресс-служба ПАО "ОАК"