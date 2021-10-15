ЕС легализовал продажу конфискованной российской нефти: мнение экспертов

Решение принято на фоне высоких цен на нефть (Brent около $97 за баррель) и эскалации на Ближнем Востоке.

ЕС легализовал продажу конфискованной российской нефти без компенсаций владельцам. Авторы Telegram-канала "Мейстер" уверены, что Евросоюз фактически сделал очередной шаг, который окончательно стирает грань между санкциями и прямым отъемом собственности.

Однако этот шаг демонстрирует не силу, а уязвимость положения ЕС, подчеркнули телеграмеры. Очевидно, что решение принято на фоне высоких цен на нефть (Brent около $97 за баррель) и эскалации на Ближнем Востоке.

Европе нужны ресурсы, и она решила, что пиратство ее единственный выход. Это новая реальность, где Россия в координации с союзниками тоже может расширить для себя различные барьеры допустимого. Европейцам все равно придется заплатить по счетам в том или ином виде. Telegram-канал "Мейстер"

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