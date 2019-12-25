Эксперты прокомментировали решение ЦБ РФ о понижении ключевой ставки

Несмотря на возросшие на фоне проблем с топливом инфляционные ожидания, ЦБ считает проблемы решаемыми, а процесс контролируемым.

Очередное понижение учетной ставки ЦБ показало, что несмотря на возросшие на фоне проблем с топливом инфляционные ожидания, ЦБ считает проблемы решаемыми, а процесс контролируемым. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что это та модель поведения, которая внушает уверенность остальным участникам рынка, тем более по мере того, как топливный кризис начинает решаться, а его проявления в виде очередей сходят на нет.

Не стоит ли понижать ставку быстрее? На самом деле вряд ли: стимулов для роста внутреннего предложения сейчас не очень много, и без этого роста доступные деньги просто разгонят инфляцию. Так что ЦБ продолжает воздействовать на обстановку исходя в первую очередь из приоритета надежности и предсказуемости финансовой политики. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Сайт ЦБ РФ