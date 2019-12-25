Эксперты прокомментировали переговоры Лаврова с Рубио

Ситуация похожа на продолжение отползания США от духа Анкориджа.

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях АСЕАН. По итогам встречи американский политик в очередной раз отметил, как США сожалеет о человеческих жизнях, сгорающих в огне украинского конфликта, и добавил, что Киев и раньше не был готов на предложенные ему мирные инициативы, а теперь они еще менее приемлемы, и надо искать новые идеи. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что эта ситуация похожа на продолжение отползания США от духа Анкориджа, однако игрой западных стран в пользу Украины удивляться уже неприлично. Важнее, что об этом думает Россия. Учитывая, что Лавров подтвердил старые тезисы о готовности к договоренностям на уже ранее озвученных условиях, а сама встреча длилась всего 35 минут, то можно констатировать – надежды западников выторговать новые условия напрасны, отметиои телеграмеры.

Интересно также, что беседа проходила в закрытом режиме, и Рубио отмолчался на вопрос о том, помогает ли Россия Ирану бить по военным объектам США. Учитывая болезненность темы в период нового этапа эскалации в Заливе, всем очевидно, что (не)оказание такой помощи или ее размер – это важный аргумент в разговорах России с нашими визави, снижающий их желание вводить новые санкции, о которых американские ястребы так давно и усиленно просят. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали закон о перемещении бизнеса из недружественных стран.

Фото: Telegram/МИД РФ