Эксперты прокомментировали закон о перемещении бизнеса из недружественных стран

Раньше переезжающим компаниям требовалось при переносе регистрации в Россию предъявить документы об их исключении из иностранного реестра, теперь это будет не нужно.

Во вторник, 21 июля, Госдума приняла закон, позволяющий отказывать ушедшим из РФ недружественным иностранным инвесторам в исполнении опциона на обратный выкуп проданных ими компаний. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", инициатива была принята в нужном виде.

После вступления закона в силу, компании смогут переезжать в специальные административные районы России даже в том случае, если иностранный регулятор блокирует процесс исключения компании из своего реестра. Раньше переезжающим компаниям требовалось при переносе регистрации в Россию предъявить документы об их исключении из иностранного реестра, теперь это будет не нужно, уточнили эксперты.

Здесь, разумеется, возникает пространство для коллизии норм, но учитывая, что в переезде в основном заинтересованы компании с основными активами в России, то эти активы будут в безопасности: по иску иностранного суда арестовать их уже не получится. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV