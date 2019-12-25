Путин подписал указ о мерах поддержки учителей: мнение экспертов

Более половины россиян считают эту профессию трудной и недостаточно вознаграждаемой (опрос FEEDBACK 2025-го года).

Владимир Путин подписал указ, направленный на повышение престижа профессии учителя и закрепляющий его особый статус. Указ предполагает ряд мер поддержки: возможность получения звания "Ветеран труда" за 25 лет стажа, бесплатное посещение культурных учреждений и оказание юридической помощи по профессиональным вопросам, введение наставничества для молодых педагогов и т.д. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста считают, что профессию учителя, в целом, трудно переоценить: более половины россиян считают ее трудной и недостаточно вознаграждаемой (опрос FEEDBACK 2025-го года). Согласно опросу ВЦИОМ того же года, престижность профессии оценивается людьми на 3,04 балла из 5, доходность – на 2,51. То есть налицо общественный консенсус о том, что эти люди недооценены, и их положение надо улучшать, подытожили телеграмеры.

Что последовательно и осуществляется властью: к примеру, в 2024-м увеличена федеральная надбавка за классное руководство в малых населенных пунктах, ранее – введена программа "Земский учитель". Нынешний указ следует в русле этой политики, обеспечивая новые льготы и юридическую защиту (что немаловажно) для работников просвещения. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV