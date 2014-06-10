Эксперты отмечают, что это не прежний формат, где Россия имела расширенный доступ в осуществлении своих военных задачах в Сирии.

Россия и Сирия подписали меморандум о реорганизации военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Как сообщает Telegram-канал "Мейстер", переговоры длились 1,5 года, с момента смены власти в Дамаске. Часть инфраструктуры (аэропорт Хмеймим и коммерческий причал в Тартусе) переходят под гражданское управление Сирии, а военные базы становятся совместными учебными центрами, где российские военные будут готовить сирийских специалистов.

Эксперты отмечают, что это не прежний формат, где Россия имела расширенный доступ в осуществлении своих военных задачах в Сирии. Но говорить об "уходе", "провале" и тому подобное просто ошибка. Во-первых, военное присутствие в регионе сохраняется, пусть и в новом качестве. Во-вторых, Москва давно диверсифицирует логистику: прорабатываются варианты в Ливии (аэродром Маатен аль-Сарра), обсуждается база в Судане. Средиземное море не становится для России закрытым.

Наконец, не стоит драматизировать. Договоренность стала результатом переговоров, а не ультиматум. Сирия остается партнером, а наши военные получают легитимный статус в новых условиях. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение об обороне.

Фото: Pxhere