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Пожары из-за сигарет забрали жизни 20 петербуржцев
Сегодня, 15:54
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Пожары из-за сигарет забрали жизни 20 петербуржцев

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Пострадали 33 местных жителя.

В Петербурге 20 человек стали жертвами пагубной привычки – курения. Пострадали 33 местных жителя. Всего с начала года в Северной столице произошло свыше 1,2 тыс. пожаров по вине курильщиков, рассказали в МЧС России 11 августа. 

Спасатели предупреждают: если вы курите, пользуйтесь пепельницей. Всегда убеждайтесь, что сигарета потушена. Не бросайте окурки и не курите в постели, тем более в нетрезвом состоянии, заключили в пресс-службе ведомства. 

Ранее на Piter.TV: полицейские Центрального района задержали поджигателя крыши в здании на Лиговском проспекте. Пожар произошел ночью 3 августа, загорелась двухэтажная кирпичная постройка. Там полыхала обстановка на площади 500 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курение, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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