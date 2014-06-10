Пожары из-за сигарет забрали жизни 20 петербуржцев

Пострадали 33 местных жителя.

В Петербурге 20 человек стали жертвами пагубной привычки – курения. Пострадали 33 местных жителя. Всего с начала года в Северной столице произошло свыше 1,2 тыс. пожаров по вине курильщиков, рассказали в МЧС России 11 августа.

Спасатели предупреждают: если вы курите, пользуйтесь пепельницей. Всегда убеждайтесь, что сигарета потушена. Не бросайте окурки и не курите в постели, тем более в нетрезвом состоянии, заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее на Piter.TV: полицейские Центрального района задержали поджигателя крыши в здании на Лиговском проспекте. Пожар произошел ночью 3 августа, загорелась двухэтажная кирпичная постройка. Там полыхала обстановка на площади 500 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV