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"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 15:36
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"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге и Ленобласти

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В городе предупреждение будет действовать с 00:00 до 21:00 12 августа в связи с сильным ветром до 15-18 м/с.

В Петербурге и Ленинградской области объявили "желтый" уровень погодной опасности, что следует из данных Росгидрометцентра. 

В городе предупреждение будет действовать с 00:00 до 21:00 12 августа в связи с сильным ветром до 15-18 м/с. В области в тот же промежуток времени пройдут ливни, ожидаются грозы. 

Помимо этого, до 21:00 14 августа сохраняется предупреждение о низком уровне воды в Неве: у Петрокрепости он продержится около отметки в 330 сантиметров БС. Этот факт может осложнить судоходство. 

Ранее синоптики предупреждали, что самый прохладный день на неделе обещают 13 августа, к выходным потеплеет до +20 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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