"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге и Ленобласти

В городе предупреждение будет действовать с 00:00 до 21:00 12 августа в связи с сильным ветром до 15-18 м/с.

В Петербурге и Ленинградской области объявили "желтый" уровень погодной опасности, что следует из данных Росгидрометцентра.

В городе предупреждение будет действовать с 00:00 до 21:00 12 августа в связи с сильным ветром до 15-18 м/с. В области в тот же промежуток времени пройдут ливни, ожидаются грозы.

Помимо этого, до 21:00 14 августа сохраняется предупреждение о низком уровне воды в Неве: у Петрокрепости он продержится около отметки в 330 сантиметров БС. Этот факт может осложнить судоходство.

Ранее синоптики предупреждали, что самый прохладный день на неделе обещают 13 августа, к выходным потеплеет до +20 градусов.

Фото: Piter.TV