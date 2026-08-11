На улице Белы Куна мужчина угрожал топором двум женщинам

Петербуржца увезли в 12-й отдел, топор изъяли.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали вооруженного топором мужчину, который угрожал расправой двум женщинам. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 8 августа в полицию обратилась гражданка, заявившая о неадеквате на улице Белы Куна. Она смогла описать его приметы, и сотрудники вневедомственной охраны приступили к поискам. Вскоре 44-летнего злоумышленника поймали неподалеку от круглосуточного супермаркета. Выяснилось, что задержанный пригрозил убийством и сотруднице магазина.

Петербуржца увезли в 12-й отдел, топор изъяли. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: вооруженный конфликт произошел в поселке Щеглово.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии