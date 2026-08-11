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На улице Белы Куна мужчина угрожал топором двум женщинам

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Петербуржца увезли в 12-й отдел, топор изъяли.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали вооруженного топором мужчину, который угрожал расправой двум женщинам. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 8 августа в полицию обратилась гражданка, заявившая о неадеквате на улице Белы Куна. Она смогла описать его приметы, и сотрудники вневедомственной охраны приступили к поискам. Вскоре 44-летнего злоумышленника поймали неподалеку от круглосуточного супермаркета. Выяснилось, что задержанный пригрозил убийством и сотруднице магазина. 

Петербуржца увезли в 12-й отдел, топор изъяли. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: вооруженный конфликт произошел в поселке Щеглово. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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