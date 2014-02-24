Руководитель Центра Алмазова Евгений Шляхто объяснил, как сохранить здоровье сердца в условиях мегаполиса

Евгений Шляхто указал на то, что сейчас главной проблемой становится пандемия метаболического синдрома – одновременная эпидемия гипертонии, ожирения и диабета.

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал изданию "Петербургский дневник" о том, как уберечь себя от возрастных проблем с сердцем при высоком темпе городской жизни.

По словам академика, болезнь является лишь вершиной айсберга, основание которого составляют невидимые долгое время факторы риска. Он подчеркнул, что критерии диагностики здоровья сегодня ужесточаются: систолическое давление 122 миллиметра ртутного столба теперь расценивается как предгипертензия, а норма окружности талии для мужчин снизилась со 102 до 94 сантиметров, из-за чего 20–30% населения автоматически попадают в группу риска по ожирению.

Академик отметил, что ключевым принципом долголетия является бережное отношение к здоровью с молодости. Если до 50 лет у человека нет факторов риска, после этого рубежа ему гарантировано еще 15 лет активной жизни без тяжелых болезней. В качестве примера он привел Японию, где значительная часть населения доживает до ста лет благодаря социализации и постоянному бытовому движению, а не походам в спортзалы.

Евгений Шляхто указал на то, что сейчас главной проблемой становится пандемия метаболического синдрома — одновременная эпидемия гипертонии, ожирения и диабета. По его мнению, статистическое лидерство сердечно-сосудистых заболеваний связано с увеличением продолжительности жизни и совершенствованием диагностики, которая позволяет выявлять риски до появления симптомов. Сейчас фокус медицины смещается на борьбу с хроническими формами через выявление так называемой "предболезни".

Врач выделил основные маркеры опасности, требующие немедленного обращения к специалисту: артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина и сахара. Кроме того, он обратил внимание на экологический фактор, который определяет здоровье на 60%, провоцируя субклиническое воспаление сосудов.

Отдельно академик остановился на проблеме самолечения. Он заявил, что пациенты часто отказываются от жизненно важных препаратов, таких как статины, начитавшись блогеров в интернете. По его словам, это опасные препараты с мощным противовоспалительным эффектом, предотвращающие образование бляшек и инсульт, и ответственность за здоровье нельзя передоверять Сети.

Говоря о ситуации в Петербурге, Шляхто оценил город как образцово-показательный по оказанию помощи при острых состояниях, однако посетовал на сложности с диспансерным наблюдением. Он сообщил, что уже через несколько месяцев почти половина пациентов прекращает принимать назначенные лекарства. При этом руководитель Центра имени Алмазова заверил, что учреждение открыто для каждого жителя города старше 45 лет, нуждающегося в высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что врач из Пироговского университета предупредила о двукратном риске гипертонии у молодых людей при ночной работе.

Фото: Piter.TV