После столкновения теплохода с опорой Троицкого моста возбуждено уголовное дело

В результате собственнику судна был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ после навала теплохода на арочную часть Троицкого моста. Инцидент произошел еще 12 июля, сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

Капитан судна следовал в пролете переправы в акватории Невы, на борту находился 21 человек. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и навалился на опору моста. В результате собственнику теплохода был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Пресс-служба Западного МСУТ

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Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ