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После столкновения теплохода с опорой Троицкого моста возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:41
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После столкновения теплохода с опорой Троицкого моста возбуждено уголовное дело

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В результате собственнику судна был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ после навала теплохода на арочную часть Троицкого моста. Инцидент произошел еще 12 июля, сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

Капитан судна следовал в пролете переправы в акватории Невы, на борту находился 21 человек. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и навалился на опору моста. В результате собственнику теплохода был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей. 

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Пресс-служба Западного МСУТ 

Ранее мы рассказывали о том, что подростка госпитализировали после буксировки понтона в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: происшествия, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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