После столкновения теплохода с опорой Троицкого моста возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ после навала теплохода на арочную часть Троицкого моста. Инцидент произошел еще 12 июля, сообщили в Западном МСУТ СК РФ.
Капитан судна следовал в пролете переправы в акватории Невы, на борту находился 21 человек. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и навалился на опору моста. В результате собственнику теплохода был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.
Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Пресс-служба Западного МСУТ
Ранее мы рассказывали о том, что подростка госпитализировали после буксировки понтона в Петербурге.
Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все