В Минпросвещения назвали продолжительность уроков у первоклассников

Обновлены методические рекомендации для школ.

На российской территории продолжительность уроков у первоклассников в первой и второй четверти не может превышать 35 минут, а во второй и третьей - 40 минут. Соответствующими положениями из методических рекомендаций министерства по просвещению поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС". В СМИ уточнили, что для остальных учеников образовательных учреждений остается нормой 45 минут для урока.

Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе - 35 минут (в сентябре-декабре) и 40 минут (в январе-мае); 2-11-х классах - 45 минут; классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 40 минут. текст документа

Напомним, что для адаптации первоклассников в сентябре и октябре профильное ведомство из федерального правительства страны разрешило школам сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения рядаучебных предметов. Также с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без без домашних заданий.

С 1 сентября в школы поступят пособия по истории новых регионов.

Фото: Piter.tv