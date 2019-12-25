Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек

Чиновники объяснили, как в стране пройдут торжественные мероприятия на День знаний.

Российское министерство по просвещению подготовило рекомендации по проведению первого сентября Дня знаний для школьников и студентов. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Известно, что документ распространен по образовательным организациям среднего профессионального образования (колледжам) и школам. Известно, что в мероприятии особое внимание будет уделяться Году единства народов России. При этом темами первого учебного дня для детей и молодежи станет сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественные церемонии по традиции начнутся с выноса и поднятия Государственного флага, а также исполнения гимна. В учреждениях прозвучат поздравления и напутственные слова со стороны руководителей и почетных гостей.

Особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. сообщение Минпросвещения России

Чиновники из профильного ведомства пояснили, что первоочередной задачей при подготовке Дня знаний считается проработка вопросов безопасности. Образовательные организации должны провести инструктажи, обеспечить на своей территории соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также пропускного режима. Им также придется сформировать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также их сопровождающих.

Минпросвещения хочет изменить формат "Основ безопасности и защиты Родины".

Фото: Правительство России