На Пискаревском проспекте ввели в эксплуатацию школу на 1375 мест

Школьное учреждение построено по "петербургскому стандарту".

В муниципального округе Полюстрово к 1 сентября ввели в эксплуатацию школу на 1375 мест. Учреждение, построенное в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), находится по адресу: Пискаревский проспект, дом 165, корпус 3, строение 1.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", школьное учреждение построено по "петербургскому стандарту". Зоны поделены для начальной школы, старшей школы, спортивных занятий и общественные пространства.

Помимо учебных классов в учреждении предусмотрены лингафонные кабинеты, классы для занятий робототехникой, лаборатории, музыкальный и компьютерный классы, мастерские, столовая на 720 мест. Также в школе есть библиотека с читательской зоной, медиатека и информационно-технический центр. Актовый зал с артистической рассчитан на 726 мест. Для групп продленного дня оборудованы игровая комната и спальни.

В спортивном кластере построены два спортзала и два бассейна: большой (25×11 м) и малый (10×6 м).

В школе также будут работать кабинеты врача, логопеда, психолога, стоматолога и прививочная.

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Фото: портал "Строительный Петербург"