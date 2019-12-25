На Ремесленной улице построят сад для 200 детей

Ввод в эксплуатацию – II квартал 2028 года.

В Петербурге 17 августа состоялось рабочее совещание губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. На совещании было одобрено целевое предоставление земельного участка на Ремесленной улице в Петроградском районе под строительство детского сада. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отметил градоначальник Северной столицы, в последние годы в городе была принципиально изменена схема работы с застройщиками. Теперь все социальные объекты сдаются вместе с жильем. Данный сад после строительства передадут в городскую собственность.





На участке площадью более 7,7 тысячи квадратных метров построят детский сад на 200 мест. Срок строительства – 26 месяцев со дня заключения договора аренды. Ввод в эксплуатацию – II квартал 2028 года.

Ранее мы писали, что на проспекте Энтузиастов в конце августа откроется сад для 220 детей.

Фото: Смольный