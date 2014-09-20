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На Петергофском шоссе построили детский сад на 200 мест
Сегодня, 15:48
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На Петергофском шоссе построили детский сад на 200 мест

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Дошкольное учреждение примет первых воспитанников в сентябре.

На Петергофском шоссе ввели в эксплуатацию новый детский сад, который бдут посещать 200 детей. Дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп, сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном здании для детей подготовили групповые комнаты, спальни,  бассейн, музыкальный и физкультурный залы.  На территории детского сада предусмотрены прогулочные площадки с теневыми навесами.  Дополнительно в учреждении установили лифт, пандусы и парковочные места для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь каждый квадратный метр работает на детей: от безопасных покрытий на площадках до продуманной логистики перемещения между этажами. Уверен, что новый сад станет одним из лучших в Красносельском районе

Валерий Усков, заместитель председателя ведомства

Строительство детсада вела подрядная организация ООО "СУАР-Групп". Объект готов принять воспитанников с началом нового учебного года.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе достроили детский сад на 240 мест.

Фото: Комитет по строительству

Теги: детсады петербурга, детский сад, петергофское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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