На Петергофском шоссе построили детский сад на 200 мест

На Петергофском шоссе ввели в эксплуатацию новый детский сад, который бдут посещать 200 детей. Дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп, сообщил портал "Строительный Петербург".
В трехэтажном здании для детей подготовили групповые комнаты, спальни, бассейн, музыкальный и физкультурный залы. На территории детского сада предусмотрены прогулочные площадки с теневыми навесами. Дополнительно в учреждении установили лифт, пандусы и парковочные места для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь каждый квадратный метр работает на детей: от безопасных покрытий на площадках до продуманной логистики перемещения между этажами. Уверен, что новый сад станет одним из лучших в Красносельском районе
Валерий Усков, заместитель председателя ведомства
Строительство детсада вела подрядная организация ООО "СУАР-Групп". Объект готов принять воспитанников с началом нового учебного года.
Ранее мы сообщали, что в Красном Селе достроили детский сад на 240 мест.
Фото: Комитет по строительству
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