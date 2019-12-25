Квартал на Петергофском шоссе получил наружное освещение

Теперь в районе доля светодиодных источников света достигла 88,7%.

В Красносельском районе завершили реконструкцию наружного освещения в квартале, который ограничен домами 76-90 по Петергофскому шоссе. Жилмассив стал 155-м по счету, где за последние 5 лет обновили фонари, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Первые светильники на объекте появились в 1964 году, но с тех пор территория значительно изменилась. Специалисты ГБУ "Ленсвет" установили 317 светодиодных фонарей, смонтировали 219 металлических опор и проложили под землей 8 километров кабельных линий. Световой поток настроен таким образом, чтобы эффективно освещать тротуары и проезжую часть.

Теперь в районе доля светодиодных источников света достигла 88,7%. Проект реализовали по программе "Комфорт и уют в городе".

Ранее на Piter.TV: в сквере Петра Великого в Сестрорецке стартовало строительство освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга