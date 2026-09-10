В сквере Петра Великого в Сестрорецке стартовало строительство освещения

Проект предусматривает установку 55 опор и 55 светодиодных светильников.

В Курортном районе Петербурга началось строительство наружного освещения в сквере Петра Великого в Сестрорецке. Общественное пространство расположено вдоль Приморского шоссе, сообщили в городском комитете по энергетике.

В зеленой зоне находятся многочисленные пешеходные аллеи, мемориал к 50-летию Победы и бюст Петра I. Рядом также есть административные и социальные учреждения.

Проект предусматривает установку 55 опор и 55 светодиодных светильников. Для электроснабжения специалисты проложат под землей около 4 километров кабельных линий. Полностью завершат работы в октябре следующего года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке благоустроили два сквера.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга