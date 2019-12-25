Египетский мост обрел исторический облик: на постаменты вернулись отреставрированные сфинксы

В ходе работ специалисты применили метод газодинамического напыления: тщательно расчищенную поверхность скульптур покрыли слоем цинкового порошка.

Сегодня, 30 сентября, на Египетском мосту через реку Фонтанку завершились работы по возвращению скульптур на их историческое место. Четыре фигуры сфинксов, отлитые известным петербургским скульптором Павлом Соколовым и впервые установленные при открытии переправы в сентябре 1826 года, вернулись на постаменты после комплексной реставрации, сообщила пресс-служба Смольного.

В ходе работ специалисты применили метод газодинамического напыления: тщательно расчищенную поверхность скульптур покрыли слоем цинкового порошка. Это позволило избавиться от глубоких царапин и выбоин, обеспечив оптимальные условия для нанесения финишных слоев краски.

Скульптуры являются безмолвными свидетелями истории города. Они пережили обрушение чугунной переправы в 1905 году и 900-дневную блокаду Ленинграда, во время которой не были укрыты и делили с горожанами все тяготы военного времени. Ленинградские и петербургские мастера восстанавливали облик сфинксов уже дважды – в середине 1950-х и в 2022–2023 годах.

Текущая реставрация носила вынужденный характер: памятникам был нанесен ущерб в результате актов неосознанного вандализма и воздействия ряда антропогенных факторов.

Ранее мы сообщили о том, что программа "Рубль за метр" вернет исторический облик корпусу Офицерской воздухоплавательной школы.

Фото: Правительство Петербурга