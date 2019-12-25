Программа "Рубль за метр" вернет исторический облик корпусу Офицерской воздухоплавательной школы

Площадь объекта составляет 878,5 квадратных метров.

В Петербурге определен инвестор для восстановления жилого корпуса Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице в Московском районе. В рамках городской программы льготной аренды "Рубль за метр" победитель электронного аукциона проведет научно-исследовательские, проектные и реставрационные работы памятника архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Двухэтажное здание было построено в 1896 году военным инженером Николаем Архангельским, а перестроено в 1911 году архитектором Владимиром фон Реймерсом. Площадь объекта составляет 878,5 квадратных метров. Корпус признан памятником регионального значения в 2014 году, однако возможность его возрождения появилась только сейчас благодаря механизму льготной аренды.

Программа "Рубль за метр" помогает вернуть петербуржцам памятники архитектуры, которые пока находятся вне основных туристических маршрутов, но имеют большое значение для истории России и Петербурга. Жилое здание в составе ансамбля Офицерской воздухоплавательной школы на Волковом поле связано с зарождением наших Военно-воздушных сил. Восстановление таких объектов меняет туристическую географию города.

Учебный воздухоплавательный парк (преобразованный в школу в 1910 году) связан с именами пионеров отечественной авиации Александра Кованько, Петра Нестерова и Яна Нагурского. На местном летном поле испытывали аппараты и готовили боевых пилотов. В годы блокады здесь работал цех по ремонту авиационных двигателей и реактивных минометов "Катюша".

Условия программы предполагают выплату рыночной арендной платы на период проектирования и реставрации. После качественного завершения работ ставка будет снижена до символического 1 рубля за квадратный метр в год на весь срок договора — 49 лет. Всего в программе участвуют 16 памятников культурного наследия. Три из них уже полностью восстановлены, последним стал знаменитый Дом Брюллова на Кадетской линии, где до революции располагался Музей Старого Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в 2027 году стартует реставрация Екатерингофского парка.

Фото: Правительство Петербурга