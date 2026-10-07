Лечение кариеса в Петербурге и Москве стоит 9,5 тыс. рублей

При этом удаление зуба в большинстве городов обходится дешевле лечения: средняя стоимость такой процедуры в миллионниках составляет 4376 рублей.

Эксперты сервиса 2ГИС проанализировали стоимость стоматологических услуг в крупнейших городах России. Чтобы определить итоговую сумму, аналитики сложили медианную стоимость первичного приема (осмотра и консультации) и собственно лечения кариеса с установкой пломбы в каждом городе, после чего посмотрели, сколько таких визитов укладывается в среднюю местную зарплату. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Выяснилось, что средняя стоимость лечения кариеса в городах-миллионниках составляет 6785 рублей. Дороже всего вылечить кариес в Москве (9700 рублей) и Санкт-Петербурге (9500 рублей). На третьем месте по дороговизне оказалась Казань (8000 рублей). Дешевле всего эти услуги обходятся жителям Волгограда (4000 рублей), Нижнего Новгорода (5000 рублей) и Омска (5305 рублей).

Аналитики также рассчитали "индекс пломбы", показывающий, сколько зубов можно вылечить на одну среднюю зарплату. Самый высокий показатель зафиксирован в Красноярске (19 зубов при стоимости приема и лечения в 6450 рублей). Также в тройку лидеров вошли Москва и Волгоград с показателем 18,9: столица оказалась в лидерах за счет высокой средней зарплаты, а Волгоград – за счет самой низкой стоимости услуги.

При этом удаление зуба в большинстве городов обходится дешевле лечения: средняя стоимость такой процедуры в миллионниках составляет 4376 рублей. Дороже всего удалить зуб в Москве (6000 рублей), Санкт-Петербурге (5450 рублей), а также в Казани и Воронеже (по 5000 рублей). Дешевле всего процедура стоит в Омске (2530 рублей), Волгограде (3000 рублей) и Перми (3690 рублей).

За три года, с сентября 2023-го по сентябрь 2026 года, количество компаний, оказывающих стоматологические услуги в городах-миллионниках, увеличилось на 5,2% – до 11 568 организаций. Особенно заметен этот рост в Ростове-на-Дону (+14,2%), Краснодаре (+13,7%) и Красноярске (+10,4%). В Ростове-на-Дону и Краснодаре рынок активнее всего прибавляет и за последний год – на 6,8% и 4,5% соответственно.

Фото: Magnific