Хирурги проводят сложнейшую операцию на открытом сердце в Петербурге

Женщина обратилась к медикам из-за быстрой утомляемости и одышки при ходьбе полтора месяца назад.

В НИИ имени И. И. Джанелидзе проводят сложнейшую операцию на открытом сердце. По данным телеканала "Санкт-Петербург", хирурги меняют клапан и часть аорты на искусственный протез местной жительнице "серебряного" возраста.

"Главный орган" останавливают, и пациентку подключают к системе искусственного кровообращения.

Сердце можно остановить надолго, но, при этом, его нужно своевременно и качественно защитить. Мы защищаем сердце тем, что в коронарные артерии вводим специальный раствор на основе крови, который и питает кровь, и ее защищает. Демис Граматиков, заведующий кардиохирургическим отделением НИИ имени Джанелидзе

Женщина обратилась к медикам из-за быстрой утомляемости и одышки при ходьбе полтора месяца назад. Если все пройдет штатно, то ее выпишут через две недели. Эта операция стала четвертой в истории стационара.

Ранее на Piter.TV: петербургские хирурги спасли 27-летнюю пациентку, проглотившую металлическую булавку.

Фото: Piter.TV