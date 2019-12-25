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В Петербурге нейрохирурги спасли девочку с гематомой мозга
Сегодня, 16:11
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В Петербурге нейрохирурги спасли девочку с гематомой мозга

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Сейчас Милане предстоит длительная реабилитация.

Нейрохирурги первой детской больницы провели сложную операцию на головном мозге. Пациенткой стала 16-летняя жительница Петербурга, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Скорая помощь доставила девочку в стационар в состоянии комы. Компьютерная томография показала в мозге гематому размером 10 сантиметров: ее вызвала артериовенозная мальформация. Эта аномалия является врожденной. 

В какой-то случайный момент мне стало на уроке плохо. Спустя 15 минут моя одноклассница позвала классного руководителя, и уже в кабинете вызывали скорую. Воспоминаний вообще нет. По рассказам меня одноклассник на руках нес, потому что у меня ноги были ватные и я не могла ходить, вообще не могла. 

Милана Сахонь, пациентка 

Сейчас Милане предстоит длительная реабилитация, которая восстановит подвижность в руке и ноге. 

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез. 

Фото: Piter.TV 

Теги: медицина, операция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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