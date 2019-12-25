В Петербурге нейрохирурги спасли девочку с гематомой мозга

Сейчас Милане предстоит длительная реабилитация.

Нейрохирурги первой детской больницы провели сложную операцию на головном мозге. Пациенткой стала 16-летняя жительница Петербурга, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Скорая помощь доставила девочку в стационар в состоянии комы. Компьютерная томография показала в мозге гематому размером 10 сантиметров: ее вызвала артериовенозная мальформация. Эта аномалия является врожденной.

В какой-то случайный момент мне стало на уроке плохо. Спустя 15 минут моя одноклассница позвала классного руководителя, и уже в кабинете вызывали скорую. Воспоминаний вообще нет. По рассказам меня одноклассник на руках нес, потому что у меня ноги были ватные и я не могла ходить, вообще не могла. Милана Сахонь, пациентка

Сейчас Милане предстоит длительная реабилитация, которая восстановит подвижность в руке и ноге.

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез.

Фото: Piter.TV