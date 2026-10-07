Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили льготы для книжной торговли и семей участников СВО

Среди других документов, принятых в первом чтении, были изменения в городской Устав.

На очередном заседании Законодательного Собрания Петербурга в среду депутаты рассмотрели ряд важных инициатив. В начале встречи спикер Александр Бельский сообщил, что после наделения Андрея Кутепова полномочиями члена Совета Федерации его мандат перешел к Галине Королевой, баллотировавшейся по списку "Единой России". Также председатель ЗакСа объявил, что Дмитрий Павлов, избранный от партии "Новые люди", покинул ее ряды, став независимым депутатом, в результате чего во фракции осталось три мандата вместо четырех. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петерург".

После этого народные избранники окончательно утвердили изменения в городской закон о представителях общественности в квалификационной комиссии судей, увеличив срок их полномочий с четырех до шести лет в соответствии с федеральным законодательством. Единогласно была одобрена и корректировка закона о социальном обслуживании населения. Инициатива Всеволода Беликова, Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока уточняет полномочия Смольного по разработке и реализации профильных программ.

Городской закон об образовании также был скорректирован. Представитель губернатора Константин Сухенко заявил, что документ не только приводит законодательство в соответствие с федеральными нормами, но и позволит ускорить внедрение передовых образовательных проектов. Он пояснил, что устанавливается единый универсальный статус региональной инновационной площадки, так как федеральное законодательство не предусматривает дополнительного деления. На вопрос Дмитрия Дмитриева о количестве таких площадок Сухенко ответил, что в Петербурге их 24, включая гимназию №56 и президентский лицей №239. Сам статус предоставляется на два-три года. В ходе дискуссии Александра Рассудова интересовалась планами по созданию новых площадок, а Всеволод Беликов предложил увеличить финансовую поддержку. Сухенко ответил, что решение о деньгах принимается правительством и ЗакСом отдельно. В итоге документ был принят за основу при одном голосе против.

В рамках помощи участникам специальной военной операции фракция "Единая Россия" предложила принять дополнительные социальные гарантии для их семей. Как пояснил Павел Крупник, с принятием закона они будут освобождены от платы за предоставление копий технических паспортов жилья и оценочной документации. Речь идет о супругах ветеранов, их несовершеннолетних детях, а также совершеннолетних детях-инвалидах и студентах очной формы обучения до 23 лет.

Не остались народные избранники в стороне и от политики в сфере культуры. В первом чтении единогласно был принят законопроект о льготных ставках аренды помещений для книжной торговли и культурно-просветительских мероприятий. Денис Четырбок пояснил, что сейчас организации должны снимать помещения по рыночной стоимости, тогда как федеральный закон дает ориентир в 1 рубль за квадратный метр. Авторы инициативы предложили наделить городское правительство полномочиями устанавливать такие ставки, полностью запретив субаренду и использование помещений не по назначению.

Среди других документов, принятых в первом чтении, были изменения в городской Устав. По новым правилам, проект городского бюджета, вносимый в Законодательное Собрание, должен касаться не только очередного финансового года, но и планового трехлетнего периода.

Фото: Piter.TV