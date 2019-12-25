Петербургским книжным магазинам и культурным проектам дадут льготы на аренду помещений

Стоит отметить, что на федеральном уровне действуют строгие ограничения для таких договоров.

Бюджетно-финансовый комитет (БФК) Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на своем первом заседании одобрил инициативу, расширяющую возможности городской культурной сферы. Документ наделяет правительство Северной столицы правом сдавать помещения под книжные магазины, торговлю прессой и проведение культурно-просветительских мероприятий по льготной арендной ставке.

Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Авдеев, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок. Как сообщает пресс-служба городского ЗакСа, их цель – реализовать на региональном уровне возможности, которые открылись перед субъектами РФ после принятия соответствующего федерального закона.

Председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок пояснил суть нововведения: этим решением субъекты Федерации и органы местного самоуправления наделяются полномочиями по установлению льготной ставки арендной платы и порядка расчёта размера арендной платы по договорам аренды в отношении имущества, находящегося соответственно в собственности региона или в муниципальной собственности.

Стоит отметить, что на федеральном уровне действуют строгие ограничения для таких договоров: арендаторам запрещается выкуп помещений, их субаренда, передача прав третьим лицам и использование площадей не по целевому назначению.2 источника Законодательное Собрание приступит к рассмотрению законопроекта уже на ближайшем пленарном заседании.

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Фото: Magnific