В ЗакСе Петербурга определились с кандидатом на мандат Кутепова

Бывшая замглавы Василеостровского района может стать депутатом ЗакСа.

Вакантный мандат депутата Законодательного собрания Петербурга восьмого созыва Андрея Кутепова планируют передать Галине Королевой. Этот вопрос Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрит на заседании 6 октября.

Как следует из проекта решения горизбиркома, Королеву предлагают наделить депутатскими полномочиями по итогам выборов в ЗакС. Она баллотировалась в составе списка "Единой России" в региональной группе кандидатов № 4, куда входит территория Василеостровского района. На выборах Королева получила 54,57 % голосов.

До участия в выборах Королева более 10 лет занимала должность заместителя главы администрации Василеостровского района. Ранее практически такой же результат на выборах показал депутат прошлого созыва Андрей Рябоконь. Разница между показателями кандидатов составила одну десятитысячную.

Андрей Кутепов ранее был избран депутатом городского парламента, однако после перехода в Совет Федерации его мандат стал вакантным. Теперь окончательное решение о его передаче Галине Королевой должна принять Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV