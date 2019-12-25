В петербургском ЗакСе создадут новую комиссию по чрезвычайным ситуациям

Экс-глава МЧС Петербурга может возглавить новую комиссию ЗакСа.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга нового созыва планируют создать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Она будет находиться в подчинении комиссии по вопросам законности.

По данным "Ротонды", возглавить новое подразделение может бывший глава петербургского МЧС Алексей Аникин. Изменения также ожидаются в структуре комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Ее планируют преобразовать в комиссию по стратегическому планированию и цифровизации. По информации издания, руководителем может стать бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий.

Вопросами молодежной политики при этом будет заниматься комиссия по образованию. Ее возможным руководителем называют депутата от "Зеленых" Марину Шишкину.

29 сентября депутатам Законодательного собрания Петербурга нового созыва вручили удостоверения. В городском парламенте предусмотрено 50 мест. По итогам выборов 37 мандатов получили представители "Единой России", 4 - ЛДПР, 4 - "Новые люди", 3 - "Зеленые" и 2 - КПРФ.

Первое пленарное заседание Законодательного собрания Петербурга восьмого созыва запланировано на 30 сентября 2026 года.

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Фото: Piter.TV