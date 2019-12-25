В Шушарах вырубили памятную аллею из-за реконструкции теплосетей

Мемориальную аллею в Шушарах вырубили для ремонта изношенных теплосетей.

АО "ТЭК СПб" прокомментировало вырубку деревьев на территории мемориальной аллеи в Шушарах. Компания объяснила работы реконструкцией теплосетей в районе Пушкинской и Первомайской улиц. В организации сообщили, что существующие коммуникации в жилом квартале значительно изношены. Новые тепловые сети планируют проложить под землей, что должно повысить эффективность и надежность теплоснабжения.

Вырубка деревьев проводится на основании порубочных билетов № 1-35-26/13, № 1-35-26/14 и № 1-35-26/15, выданных 26 января 2026 года. В "ТЭК СПб" также отметили, что выплатили компенсационную стоимость за зеленые насаждения, пишет Фонтанка.

Необходимость обновления сетей в компании связали с их техническим состоянием. На трубопроводах, которые эксплуатируются более 20 лет, за последние 5 лет зафиксировали свыше 50 технологических нарушений. Из-за этого ранее приходилось вводить ограничения на горячее водоснабжение и отопление.

После реконструкции качество теплоснабжения должно улучшиться для 22 зданий. В список входят 16 жилых домов, школа, детский сад и 2 лечебных учреждения. По расчетам компании, от обновляемого участка зависят условия теплоснабжения примерно 8000 жителей.

29 сентября стало известно, что в зону вырубки попала аллея памяти ленинградских поэтов и писателей, участвовавших в защите города во время блокады. Ее создали в 2018 году при участии местной администрации и муниципального депутата Олега Белоусова. На деревьях размещали таблички с именами литераторов и строками из их произведений, а возле аллеи проводили памятные мероприятия.

Белоусов высказал мнение, что деревья можно было пересадить на другой участок и сохранить вместе с памятными табличками и информационным стендом. Участница создания аллеи, блокадница Полина Янкелевна Фрадкова, также заявила, что не понимает, почему деревья нельзя было перенести.

В администрации Шушар сообщили, что еще в мае на Школьной улице появилась новая мемориальная аллея. Там высадили 7 лип и 7 рябин. В муниципалитете пояснили, что прежняя аллея находилась в охранной зоне теплосетей, которая попала в участок реконструкции.

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Фото: pxhere.com