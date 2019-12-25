На "Елизаровской" мужчина толкнул пассажирку с протезом и уехал

Петербурженка с протезом сломала ногу после толчка на станции метро.

Жительница Петербурга с эндопротезом получила серьезную травму на станции метро "Елизаровская". Инцидент произошел 18 сентября. По данным телеканала "Санкт-Петербург", женщина шла по платформе после выхода с эскалатора, когда мужчина в оранжевой куртке толкнул ее в плечо. После этого он зашел в поезд и уехал.

В результате падения петербурженка сломала ранее поврежденную ногу. Несколько лет назад у нее диагностировали гигантоклеточную опухоль кости, после чего часть кости удалили и установили протез. В апреле женщине провели частичную замену протеза.

Из-за особенностей заболевания восстановление поврежденной кости остается под вопросом. Врачи не исключают, что в случае осложнений может потребоваться ампутация ноги.

Сейчас пострадавшая проходит лечение в больнице имени Джанелидзе. В октябре ее планируют перевести в онкологический центр, где специалисты продолжат лечение и будут пытаться сохранить конечность.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: Piter.TV