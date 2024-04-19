Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной"

Красносельско-Калининская линия метро скоро достигнет станции "Каретная" с новыми стройками.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Красносельско-Калининской линии метро от станции "Путиловская" до "Каретной". Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Для проходки перегонных тоннелей будут использовать проходческие щиты диаметром 5,6 м. Контракт на строительство наклонных ходов четырёх станций — "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" — заключён с компанией "Тоннельметрострой".

На строительство данного участка в трёхлетний период выделены средства: в 2026 году — 4,9 млрд руб., в 2027 году — 24,3 млрд руб., в 2028 году — 25 млрд руб.

Первый участок Красносельско-Калининской линии от "Казаковской" до "Путиловской" планируется открыть в 2025 году. Следующий от "Каретной" до "Суворовской" выполняет компания "Метропроект" по договору с "Метростроем Северной столицы" на сумму 4 млрд руб. Здесь появятся станции "Лиговский проспект-2", "Знаменская" и "Суворовская-1", а выход со станции "Лиговский проспект-2" должен быть построен в 2028 году для обеспечения доступа к терминалу ВСМ.

Ранее сообщалось, что ТЦ "Электра" у метро Электросила в Петербурге снесут ради нового жилья.

Фото: пресс-служба Смольного