Московский метрополитен отмечает свой 91 день рождения

Система, которая поддерживает ритм города: метрополитен Москвы отмечает свой 91-день рождения. В рабочий день жители и гости города совершают более 8 млн поездок, для бесперебойной работы подземки работают 65 тысяч сотрудников. Новостью поделились в Минтрансе страны.

Метро продолжает развиваться, вместе с московским центральным кольцом там насчитывается более трехсот станций. В этом году уже тестируется первый в России беспилотный поезд, разработка находится на этапе испытаний.

Отметим, что московская подземка открылась 15 мая 1935 года, изначально задумывалась не просто как транспорт, а как идеологический символ страны. Первая линия от "Сокольников" до "Парка культуры" насчитывала 13 станций. Архитекторы превратили их в авангардные общественные пространства, прославляющие труд, победу и советское государство.

Отличительные черты столичного метро – глубина заложения и уникальный дизайнерский размах: мрамор, бронза, смальта, люстры и скульптуры. В отличие от прагматичного лондонского или парижского метро, московское сочетает функцию убежища гражданской обороны с эстетикой музея.

Видео: Минтранс РФ