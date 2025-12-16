  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коммунальные службы Петербурга подготовились к жаре
Сегодня, 15:22
205
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Коммунальные службы Петербурга подготовились к жаре

0 0

Работа дорожных предприятий – это многоуровневый процесс.

Коммунальные службы Петербурга подготовились к жаре, сообщили 4 июня в городском комитете по благоустройству. Сотрудники ведомства увлажняют самые прогретые участки, чтобы прибить пыльцу, смачивают щетки пылесосов и собирают смет, проходя улицу за улицей. 

Работа дорожных предприятий – это многоуровневый процесс, в котором каждая операция строго регламентирована. В частности, каждую из урн очищают от мусора несколько раз в сутки. А в жаркое время года "межсервисный интервал" сокращается. 

Бригады на мусоровозах непрерывно курсируют по улицам. Сотрудники предприятий следят и за внешним видом этих объектов благоустройства, при необходимости моют с шампунем или обновляют покраску. 

Комитет по благоустройству 

Ранее мы рассказывали о том, что дорожники и садовники продолжают уборку петербургских улиц и парков. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, коммунальные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии