Работа дорожных предприятий – это многоуровневый процесс.

Коммунальные службы Петербурга подготовились к жаре, сообщили 4 июня в городском комитете по благоустройству. Сотрудники ведомства увлажняют самые прогретые участки, чтобы прибить пыльцу, смачивают щетки пылесосов и собирают смет, проходя улицу за улицей.

Работа дорожных предприятий – это многоуровневый процесс, в котором каждая операция строго регламентирована. В частности, каждую из урн очищают от мусора несколько раз в сутки. А в жаркое время года "межсервисный интервал" сокращается.

Бригады на мусоровозах непрерывно курсируют по улицам. Сотрудники предприятий следят и за внешним видом этих объектов благоустройства, при необходимости моют с шампунем или обновляют покраску. Комитет по благоустройству

Ранее мы рассказывали о том, что дорожники и садовники продолжают уборку петербургских улиц и парков.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга