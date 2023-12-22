Комблаг Петербурга продолжает летнюю уборку улиц и парков

Дорожники делают основной упор на охлаждающие процедуры.

На прошлой неделе в Петербурге стояли теплые и жаркие дни, из-за чего дорожники делали основной упор на охлаждающие процедуры. За семь дней они использовали более 50 тыс. кубометров воды, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Полив помогает заметно снизить температуру дорожного покрытия, за счет активного испарения воды воздух возле асфальта остывает на 3-5 градусов. На узких участках тротуаров бригады трудятся вручную.

У специалистов садово-паркового хозяйства на первом месте тоже была вода. Всего полили 32,6 тыс. деревьев, почти 370 тыс. кустов и 240 тыс. квадратных метров цветников. Кроме того, отремонтировали 18 тыс. квадратных метров садовых дорожек, восстановили 23 тыс. квадратных метров газонов.

Сегодня на зеленых территориях трудятся 284 машины и 938 специалистов, а магистрали приводят в порядок 768 человек и 513 единиц техники.

Ранее мы рассказывали о том, что возле Казанского собора обновили асфальт на площади 1 тыс. квадратных метров.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга