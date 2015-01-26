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Возле Казанского собора обновили асфальт на площади 1 тыс. квадратных метров

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Из-за постоянной нагрузки со временем появились локальные повреждения.

В Петербурге специалисты ГБУ "Центральное УРДиБ" устранили дефекты асфальтового покрытия рядом с Казанским собором. Из-за постоянной нагрузки со временем появились локальные повреждения. 

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, работы выполнены сразу на площади около 1 тыс. квадратных метров. Такой подход обеспечивает комфортное и безопасное движение транспорта. 

Для восстановления деформированных участков магистралей дорожники используют летом каждый день. Еженедельно обновляют до 10 тыс. квадратных метров. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2026 году устранили дефекты на дорогах и тротуарах на площади 600 тыс. квадратных метров. 

Видео: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: асфальт, комитет по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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