Возле Казанского собора обновили асфальт на площади 1 тыс. квадратных метров

Из-за постоянной нагрузки со временем появились локальные повреждения.

В Петербурге специалисты ГБУ "Центральное УРДиБ" устранили дефекты асфальтового покрытия рядом с Казанским собором. Из-за постоянной нагрузки со временем появились локальные повреждения.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, работы выполнены сразу на площади около 1 тыс. квадратных метров. Такой подход обеспечивает комфортное и безопасное движение транспорта.

Для восстановления деформированных участков магистралей дорожники используют летом каждый день. Еженедельно обновляют до 10 тыс. квадратных метров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2026 году устранили дефекты на дорогах и тротуарах на площади 600 тыс. квадратных метров.

Видео: пресс-служба комблага Петербурга