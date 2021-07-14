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В Петербурге в 2026 году устранили дефекты на дорогах и тротуарах на площади 600 тыс. квадратных метров
Сегодня, 11:59
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В Петербурге в 2026 году устранили дефекты на дорогах и тротуарах на площади 600 тыс. квадратных метров

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В частности, сотрудники ГБУ "Центральное УРДИБ" приводят в порядок участок, прилегающий к Казанскому собору.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали о том, что с начала 2026 года устранены дефекты покрытий проезжей части и тротуаров на общей площади 600 тыс. квадратных метров. 

В частности, сотрудники ГБУ "Центральное УРДИБ" приводят в порядок участок, прилегающий к Казанскому собору. Здесь со временем успели образоваться трещины, выбоины и неровности. Пока нет необходимости проводить экстренный ямочный ремонт, поэтому специалисты работают по всей площади поверхности. 

Кроме того, только в июне качественный ремонт провели на улице Типанова, Университетской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, Синопской набережной и улице Пилотов. До 1 сентября положат асфальтобетонные карты на Таллинском шоссе, улице Свободы, Брестском бульваре, Колпинском шоссе и в других местах. 

Ранее на Piter.TV: во время ремонта Невского проспекта обновили гидранты под дорогой. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: асфальт, комитет по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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