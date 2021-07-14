В Петербурге в 2026 году устранили дефекты на дорогах и тротуарах на площади 600 тыс. квадратных метров

В частности, сотрудники ГБУ "Центральное УРДИБ" приводят в порядок участок, прилегающий к Казанскому собору.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали о том, что с начала 2026 года устранены дефекты покрытий проезжей части и тротуаров на общей площади 600 тыс. квадратных метров.

В частности, сотрудники ГБУ "Центральное УРДИБ" приводят в порядок участок, прилегающий к Казанскому собору. Здесь со временем успели образоваться трещины, выбоины и неровности. Пока нет необходимости проводить экстренный ямочный ремонт, поэтому специалисты работают по всей площади поверхности.

Кроме того, только в июне качественный ремонт провели на улице Типанова, Университетской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, Синопской набережной и улице Пилотов. До 1 сентября положат асфальтобетонные карты на Таллинском шоссе, улице Свободы, Брестском бульваре, Колпинском шоссе и в других местах.

Ранее на Piter.TV: во время ремонта Невского проспекта обновили гидранты под дорогой.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко