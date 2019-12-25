Руферы забрались на Исаакиевский собор

На кадрах от очевидцев видны как минимум четверо человек, которые поднимались по веревке на барабан храма.

На Исаакиевский собор в Петербурге забрались руферы. Об этом пишет "Бриф24" 6 августа.

На кадрах от очевидцев видны как минимум четверо человек, которые поднимались по веревке на барабан храма. Редакция городского СМИ направила запрос в Исаакиевский собор, чтобы получить комментарий по поводу случившегося. Пока неизвестно, задержаны ли хулиганы или полицейским придется их разыскивать.

Ранее на Piter.TV: руферы повредили купол Троицкого собора в Петербурге. Сумма материального ущерба составила 348 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Фото: Piter.TV