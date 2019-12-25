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Руферы забрались на Исаакиевский собор
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Руферы забрались на Исаакиевский собор

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На кадрах от очевидцев видны как минимум четверо человек, которые поднимались по веревке на барабан храма.

На Исаакиевский собор в Петербурге забрались руферы. Об этом пишет "Бриф24" 6 августа. 

На кадрах от очевидцев видны как минимум четверо человек, которые поднимались по веревке на барабан храма. Редакция городского СМИ направила запрос в Исаакиевский собор, чтобы получить комментарий по поводу случившегося. Пока неизвестно, задержаны ли хулиганы или полицейским придется их разыскивать. 

Ранее на Piter.TV: руферы повредили купол Троицкого собора в Петербурге. Сумма материального ущерба составила 348 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: исаакиевский собор, руферы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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