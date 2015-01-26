На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вины.

Российские блогеры-руферы, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, могут получить до 20 лет тюремного заключения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали в американской прокуратуре Манхэттена. Речь идет ою Ангелине Николау и Иване Бикусе (Кузнецове), который известны мировому сообществу по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story. В начале месяца они незаметно обошли охрану здания и поднялись на шпиль объекта, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение руки и сердца.

Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни. источник СМИ



В прокуратуре США добавили, что россияне повредили чужое имущество на сумму свыше полутора тысячи долларов. Фигурантам расследования также выдвинули административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий. Наказанием за это может стать срок заключения до одного года. В случае вынесения судебной инстанцией обвинительного вердикта наказание может быть выбрано путем сложения сроков, но при этом может быть избрана форма мягче. В последнем случае мужчина и женщина выйдут на свободу по истечении самого длительного из них. Ранее адвокат пары Джейсон Крински назвал предъявленные клиентам обвинения чрезмерными. Пару выпустили из-под стражи без залога, следующее заседание по их делу запланировано на 24 августа.

Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам предъявили восемь обвинений.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / NYPDPC (Jessica S. Tisch)