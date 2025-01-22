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Юные руферы попытались залезть на Смольный собор

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В результате были задержаны четверо подростков в возрасте от 16 до 17 лет.

Росгвардейцы пресекли попытку руферов подняться на крышу Смольного собора. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Подростков сотрудники вневедомственной охраны заметили ночью 7 августа. По предварительным данным, нарушители хотели забраться на один из знаковых архитектурных и духовных памятников города с помощью альпинистского троса ради фотографий в социальных сетях. 

В результате были задержаны четверо юношей в возрасте от 16 до 17 лет. С ними провели профилактическую беседу. 

Ранее на Piter.TV: руферы забрались на Исаакиевский собор. Пока неизвестно, задержаны ли хулиганы или полицейским придется их разыскивать. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: росгвардия, руферы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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