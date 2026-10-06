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Мужчина избил сотрудника ТРК в Купчино из-за утерянной карты

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Словесная перепалка с персоналом переросла в драку, и посетитель ударил работника по лицу.

Росгвардейцы задержали в Купчино дебошира, который избил сотрудника торгово-развлекательного центра. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 4 октября мужчина отдыхал в парке развлечений и аттракционов на Бухарестской улице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил покинуть заведение, но у выхода заметил, что потерял карту входа. За утерю нужно было заплатить штраф. Узнав это, злоумышленник попытался скрыться, перепрыгнув через турникет. Затем словесная перепалка с персоналом переросла в драку, и посетитель ударил работника по лицу. 

На месте поймали 24-летнего правонарушителя, его увезли в 12-й отдел полиции для разбирательства. Задержанному тоже потребовалась помощь медиков. 

Ранее на Piter.TV: пятиклассник избил девушку в поселке Назия. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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