Мужчина избил сотрудника ТРК в Купчино из-за утерянной карты

Словесная перепалка с персоналом переросла в драку, и посетитель ударил работника по лицу.

Росгвардейцы задержали в Купчино дебошира, который избил сотрудника торгово-развлекательного центра. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 4 октября мужчина отдыхал в парке развлечений и аттракционов на Бухарестской улице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил покинуть заведение, но у выхода заметил, что потерял карту входа. За утерю нужно было заплатить штраф. Узнав это, злоумышленник попытался скрыться, перепрыгнув через турникет. Затем словесная перепалка с персоналом переросла в драку, и посетитель ударил работника по лицу.

На месте поймали 24-летнего правонарушителя, его увезли в 12-й отдел полиции для разбирательства. Задержанному тоже потребовалась помощь медиков.

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Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти