Рецидивист разбил окна в квартирах на проспекте Косыгина, бросая камни

Как выяснилось, злоумышленник решил привлечь внимание женщины.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе хулигана, который бросал камни в окна жилого дома на проспекте Косыгина. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 7 октября в полицию поступила информация о том, что нетрезвый мужчина устроил дебош во дворе напротив парка Малиновка. На месте оперативно поймали 48-летнего местного жителя.

Как выяснилось, злоумышленник решил привлечь внимание женщины, бросив камень в стеклопакет. Первая попытка оказалась неудачной, и повредилось окно этажом ниже. Второй бросок попал в цель, однако девушки дома не было.

Задержанного уже судили за хулиганство, грабеж, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга, разбивший дверь в автобусе, предстанет перед судом.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии