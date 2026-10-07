  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:57
222
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист разбил окна в квартирах на проспекте Косыгина, бросая камни

0 0

Как выяснилось, злоумышленник решил привлечь внимание женщины.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе хулигана, который бросал камни в окна жилого дома на проспекте Косыгина. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Ночью 7 октября в полицию поступила информация о том, что нетрезвый мужчина устроил дебош во дворе напротив парка Малиновка. На месте оперативно поймали 48-летнего местного жителя. 

Как выяснилось, злоумышленник решил привлечь внимание женщины, бросив камень в стеклопакет. Первая попытка оказалась неудачной, и повредилось окно этажом ниже. Второй бросок попал в цель, однако девушки дома не было. 

Задержанного уже судили за хулиганство, грабеж, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга, разбивший дверь в автобусе, предстанет перед судом. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: красногвардейский район, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии