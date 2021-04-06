Иван Биркус и Ангелина Николау незаконно проникли на высотку Манхэттена.

Российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелине Николау предъявлены обвинения по восьми пунктам в США. Соответствующими данными с журналистами поделились представители полиции американского города Нью-Йорк. Известно, что блогеры первого июля 2026 года взобрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, расположенного на Манхэттене. Согласно административному кодексу города Нью-Йорка, в этом мегаполисе запрещается "прыгать или пытаться спрыгнуть, забираться или пытаться забраться" на любые "здания, монументы, статуи, краны, мосты, знаки, башни и иные объекты выше 50 футов (15 метров). Злоумышленников могут посадить в тюрьму на срок до одного года или назначить выплату штрафа в размере до одной тысячи долларов. Кроме этого законом допускается совмещение таких наказаний.

Были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание с целью совершить преступление, создании угрозы безопасности, повреждении чужой собственности, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, незаконном проникновение на чужую территорию, незаконных манипуляциях с чужим имуществом и нарушении общественного порядка. Всего восемь пунктов, они одинаковы для каждого задержанного. сотрудник местной полиции

Напомним, что блогеры Биркус и Николау известны тем, что занимаются экстремальным альпинизмом и регулярно размещают у себя в социальных сетях снимки или видеозаписи, сделанные на вершинах высоких зданий по всему миру. В 2024 году они стали героями документального фильма "Skywalkers: История одной пары" для американского стримингового сервиса Netflix.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / NYPDPC (Jessica S. Tisch)