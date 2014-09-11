В Петербурге задержали двух руферов на крыше Эрмитажа

Двое нарушителей проникли на крышу Зимнего дворца, после чего были задержаны сотрудниками Росгвардии и службы безопасности музея. Одного из них доставили в больницу.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двух человек, которые незаконно поднялись на крышу Зимнего дворца.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, информация о проникновении нарушителей поступила утром во вторник от сотрудника службы безопасности музея. После этого охрана Эрмитажа усилила контроль на возможных маршрутах спуска с крыши.

Прибывшие сотрудники Росгвардии вместе с представителями музея задержали обоих нарушителей. Одного из них доставили в 78-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Второму задержанному потребовалась медицинская помощь из-за жалоб на плохое самочувствие. Его передали бригаде скорой помощи и направили в городскую больницу.

Видео: Росгвардия Петербурга и Ленобласти