В Петербурге задержали двух руферов на крыше Эрмитажа

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двух человек, которые незаконно поднялись на крышу Зимнего дворца.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, информация о проникновении нарушителей поступила утром во вторник от сотрудника службы безопасности музея. После этого охрана Эрмитажа усилила контроль на возможных маршрутах спуска с крыши.
Прибывшие сотрудники Росгвардии вместе с представителями музея задержали обоих нарушителей. Одного из них доставили в 78-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Второму задержанному потребовалась медицинская помощь из-за жалоб на плохое самочувствие. Его передали бригаде скорой помощи и направили в городскую больницу.
Видео: Росгвардия Петербурга и Ленобласти
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