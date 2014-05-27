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Неадекватного посетителя Эрмитажа госпитализировали в психиатрическую больницу

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Во дворе он размахивал руками, кричал и бегал.

Росгвардейцы задержали на территории Государственного Эрмитажа неадекватного мужчину и передали его медикам. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 26 июля босой гражданин, одетый в майку и шорты, перелез через ограду и проник в музей. Во дворе он размахивал руками, кричал и бегал. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые поймали 28-летнего местного жителя и вызвали скорую помощь. В результате его увезли в городскую психиатрическую больницу. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина прыгал на капоте и крыше машины на Будапештской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: росгвардия, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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