Неадекватного посетителя Эрмитажа госпитализировали в психиатрическую больницу

Во дворе он размахивал руками, кричал и бегал.

Росгвардейцы задержали на территории Государственного Эрмитажа неадекватного мужчину и передали его медикам. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 26 июля босой гражданин, одетый в майку и шорты, перелез через ограду и проник в музей. Во дворе он размахивал руками, кричал и бегал. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые поймали 28-летнего местного жителя и вызвали скорую помощь. В результате его увезли в городскую психиатрическую больницу.

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина прыгал на капоте и крыше машины на Будапештской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти