Нетрезвый мужчина прыгал на капоте и крыше машины на Будапештской

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали мужчину, который прыгал на капоте и крыше припаркованной машины BMW на Будапештской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 1 мая в полицию поступили сведения о том, что во дворе жилых домов нетрезвый неадекват скачет на автомобиле. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны, они задержали 35-летнего местного жителя. Злоумышленник сломал у иномарки боковое зеркало заднего вида, помял капот и крышу, а также разбил лобовое стекло.

Задержанный имел признаки наркотического опьянения, его увезли в 5-й отдел. Сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело.

