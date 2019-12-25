Нетрезвый мужчина прыгал на капоте и крыше машины на Будапештской
Сегодня, 16:45
Росгвардейцы Фрунзенского района задержали мужчину, который прыгал на капоте и крыше припаркованной машины BMW на Будапештской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 1 мая в полицию поступили сведения о том, что во дворе жилых домов нетрезвый неадекват скачет на автомобиле. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны, они задержали 35-летнего местного жителя. Злоумышленник сломал у иномарки боковое зеркало заднего вида, помял капот и крышу, а также разбил лобовое стекло. 

Задержанный имел признаки наркотического опьянения, его увезли в 5-й отдел. Сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.TV: мигрант повредил семь припаркованных машин на улице Осипенко. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

